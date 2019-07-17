На ВДНХ пройдут бесплатные мастер-классы, концерты на крыше и школа кино

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Гости ВДНХ в Москве смогу посетить в июле и августе бесплатные мастер-классы по танцам и режиссуре, попасть на премьеры спектаклей, а также полюбоваться дизайнерским садом. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Программа возрождения ВДНХ не только помогает восстановить историческое наследие, знаменитые павильоны, вся территория приспосабливаются к современному использованию, чтобы они стали новыми городскими точками притяжения: культурными, спортивными, развлекательными и образовательными пространствами. Привлекательными и для москвичей, и для туристов", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Так, до конца лета по субботам и воскресеньям на открытой веранде Дома культуры ВДНХ будут проходить мастер-классы вице-чемпиона Европы по бальным танцам среди профессионалов Виталия Сурмы. Он поможет освоить базовые движения самбы, джайва, танго, вальса. Для желающих попробовать себя в роли продюсера или режиссера игрового кино будут проводиться занятия летней образовательной программы. Секретами мастерства поделятся педагог Детской школы кино Карина Чиркина и куратор фестивалей "Золотая маска" и "Кинотавр" Анна Ракина.

Самые юные посетители выставки смогут побывать в городе профессий "КидБург", который находится на первом этаже образовательного комплекса "Техноград". Здесь дети познакомятся с разными специальностями, станут на время спасателями МЧС, стоматологами или инженерами-испытателями.

В Северном сквере ВДНХ до 8 сентября можно полюбоваться садом "Универсальный ритм". Итальянские дизайнеры создали его специально для конкурса "Цветочный джем". Они вдохновлялись полотнами Пита Мондриана, поэтому использованные цвета - желтый, синий и красный - перекликаются с гаммой, близкой художнику-абстракционисту.

Перед павильоном № 1 "Центральный" 19 июля в рамках фестиваля духовых оркестров выступит ансамбль Instrumental Soul. Музыканты из литовского Пабраде исполнят джазовую музыку, латино и другие мелодии. В день рождения главной выставки страны - 2 августа - на крыше павильона "Рабочий и колхозница" группа "Королев Попова" представит свою новую программу - в нее вошли стихи и музыка из альбомов "Камыш" и "Хрупкая зима", французский шансон и новые произведения коллектива. А через две недели - 16 августа Алиса Гребенщикова покажет постановку "Танцплощадка", в основу которой легли шуточные и лирические стихи и песни 1960-х гг., погружающие зрителей в атмосферу оттепели.