Выставка проекта "Живой карандаш" откроется в московском парке "Фили" 21 июля

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Художники проекта "Живой карандаш" представят 20 работ в стиле SportArt на площадке у главной сцены московского парка "Фили" 21 июля, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе парка.

"Вниманию зрителей будут представлены 20 портретов в стиле "Супер-спортсмен". Их главной особенностью является то, что авторы наделили каждого из героев выставки уникальными суперспособностями, взяв за основу их реальные достижения и возможности," - говорится в сообщении.

Помимо экспозиции, для посетителей парка подготовлена шоу программа, а также тренировки со спортсменами. Среди них - экс-чемпион мира по смешанным единоборствам Эдуард Вартанян, чемпион мира по смешанным единоборствам Дмитрий Бикрев, а также трехкратный чемпион мира по боевому самбо Али Багаутинов.

Выставка будет проходить в парке до 24 августа.