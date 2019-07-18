Благоустройство у станции "Филатов Луг" московского метро завершат до конца июля

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Власти Москвы рассчитывают завершить благоустройство территории вблизи станции метрополитена "Филатов Луг" до конца июля 2019 года, дорожки заасфальтируют и сделают пункты проката самокатов и велосипедов. Об этом в четверг сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Завершаются работы по благоустройству территории возле станции метро "Филатов Луг". Она открылась в июне в составе Сокольнической линии <…> Для лучшей пешеходной и транспортной доступности станции планируется заасфальтировать тротуары и велодорожки <…> Кроме того, разобьют почти 19 тыс. кв. м газона. По пути к метро можно будет взять в аренду самокаты и велосипеды - на благоустроенной территории появится 10 пунктов проката. Все работы планируется завершить в июле", - говорится в сообщении.

Также на этой территории поставят 164 фонаря, 68 камер наблюдения и 15 кнопок экстренного оповещения, чтобы обеспечить безопасность.

Путь к метро идет через Ульяновский и Валуевский лесопарки, ранее длина дороги составляла 7,6 км. Теперь ее продолжительность - 3,1 км.