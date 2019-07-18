Мосгоризбирком утвердил порядок электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Московская городская избирательная комиссия утвердила порядок дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Об этом сообщил в четверг на заседании Мосгоризбиркома председатель комиссии Валентин Горбунов.

"В ходе дальнейшей работы будет возможность вносить изменения после окончания проведения испытаний <…> Порядок электронного голосования утвержден", - сказал Горбунов.

Как пояснил на заседании секретарь Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, в документе отражены вопросы, связанные с подачей заявления на портале, порядком голосования, составлением списка избирателей на участке и исключением избирателей из списков участков по месту жительства. По его словам, документ утверждает форму списка избирателей, которые будут голосовать дистанционно, форму избирательного бюллетеня, требования к формированию и отображению избирательных бюллетеней электронного голосования. Также утверждается форма протокола участковой избирательной комиссии об итогах электронного голосования.

Ермолов также отметил, что документом вносятся изменения в утвержденные требования, которые увеличат время, отведенное избирателю для голосования с момента получения доступа к электронному бюллетеню до завершения голосования с 5 на 15 минут. Он уточнил, что в документе не нашли отражения вопросы, связанные с наблюдением за проведением голосования. Соответствующий документ о видеонаблюдении в единый день голосования в Москве будет принят позднее.

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них 18 кандидатов от партий и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.

На предстоящих выборах в столичный парламент будет проведен эксперимент по электронному голосованию в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.