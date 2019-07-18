Предупреждения для пешеходов появятся на асфальте в САО Москвы

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Предупреждающие надписи для пешеходов появятся на асфальте рядом с "зебрами" в Северном административном округе Москвы с 17 июля. Акция проводится по инициативе жителей округа и директора школы № 2098, сообщила в четверг пресс-служба школы.

"Привлекающие внимание надписи: "Возьми ребенка за руку!", "Слезь с велосипеда!", "Сними наушники!" с 17 июля начнут появляться на тротуарах рядом пешеходными переходами в САО. Надписи будут напоминать взрослым и детям о правилах безопасности при переходе проезжей части. Места для их размещения выберут по рекомендациям жителей округа. Акция проводится по инициативе жителей округа и директора школы № 2098 района Западное Дегунино Надежды Перфиловой в рамках социальной программы "За безопасность детства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что реализовать акцию предложила жительница САО, многодетная мама Александра Кузнецова. Она переходила через Коровинское шоссе и заметила, что папа не взял ребенка за руку, молодая девушка переходила дорогу в наушниках, а доставщик еды ехал на велосипеде.

"По статистике больше всего аварий, в том числе с участием пешеходов, происходит в период с июля по октябрь, особенно много в августе. Поэтому как раз подходящее время для нашей акции по размещению предупреждающих надписей у пешеходных переходов, - приводятся в сообщении слова Перфиловой.

Похожую акцию "Говорящие переходы" по нанесению предупреждающих надписей на асфальте для привлечения внимания людей к собственной безопасности с 2018 года проводит в Москве ГИБДД совместно с Центром организации дорожного движения. В июне этого года надписи появились у 46 нерегулируемых пешеходных переходов рядом с образовательными учреждениями и другими социально значимыми объектами столицы.