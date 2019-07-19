В районе первых двух МЦД планируют обустроить более 80 пешеходных переходов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Более 80 пешеходных переходов будет обустроено или построено заново к открытию движения по первым двум Московским центральным диаметрам (МЦД). Об этом ТАСС сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Более 80 пешеходных переходов обустроят к запуску МЦД-1 и МЦД-2. Будут построены новые и реконструированы существующие переходы разного типа: пешеходные мосты, подземные тоннели, конкорсы [распределительные залы для пассажиров] - это позволит повысить безопасность и удобство пассажиров", - сказал он.

По его словам, работы проводят совместно ОАО "РЖД", правительства Москвы и Московской области. Переходы в виде конкорсов или тоннелей появятся на станциях Лобня, Хлебниково, Долгопрудная, Новодачная, Аникеевка, Битца, Нахабино, Красногорская, Силикатная и многих других. "Некоторые остановочные пункты Московских центральных диаметров будут оборудованы сразу несколькими пешеходными переходами разного типа. Например, на станции Фили реконструируют существующий пешеходный мост и тоннель, а также построят новый конкорс с переходом на станцию метро "Фили", - отметил заммэра.

Ранее сообщалось, что движение по первым двум МЦД от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска будет запущено в ноябре. На момент запуска интервал движения поездов составит пять-шесть минут в час пик. На первом этапе это будет движение, совмещенное с пригородными электричками.

О проекте МЦД

Московские центральные диаметры - начатый в 2018 году транспортный проект, в котором участвуют правительство Москвы, ОАО "РЖД", правительство Московской области, Министерство транспорта РФ и ГУП "Московский метрополитен". Оператором перевозок на первых двух диаметрах будет АО "Центральная пригородная пассажирская компания". Диаметры станут новым видом транспорта, который объединит формат пригородных электричек и метрополитена, создав фактически систему наземного метро.

Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий: первые два диаметра - МЦД-1 "Одинцово - Лобня" и МЦД-2 "Нахабино - Подольск". Затем планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово. В ходе проектирования маршруты трех последних диаметров могут быть изменены. По подсчету экспертов реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.