Сбой движения произошел на Большой кольцевой линии московского метро

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Сбой движения поездов произошел в пятницу утром на Большой кольцевой линии московского метрополитена от станции "Хорошевская" до станции "Савеловская". Об этом сообщается на странице подземки в Twitter.
Нет движения от станции «Хорошевская» до станции «Савеловская» Большой кольцевой линии. В обратную сторону позда следуют с увеличенными интервалами.— Московское метро (@MetroOperativno) 19 июля 2019 г.
"Нет движения от станции "Хорошевская" до станции "Савеловская" Большой кольцевой линии. В обратную сторону поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.