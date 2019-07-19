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Сбой движения произошел на Большой кольцевой линии московского метро

Нет движения от станции "Хорошевская" до станции "Савеловская"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Сбой движения поездов произошел в пятницу утром на Большой кольцевой линии московского метрополитена от станции "Хорошевская" до станции "Савеловская". Об этом сообщается на странице подземки в Twitter.

"Нет движения от станции "Хорошевская" до станции "Савеловская" Большой кольцевой линии. В обратную сторону поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.

Теги
Россия
Движение поездов на Большой кольцевой линии московского метро восстановлено
Ранее произошел сбой на участке между станциями "Хорошевская" и "Савеловская"
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