Церковь со стеклянной стеной построят на западе Москвы

МОСКВА. 19 июля. /ТАСС/. Москомархитектура в пятницу одобрила проект строительства храма Священномученика Игнатия Богоносца в Можайском районе. Как сообщает пресс-служба комитета, одна из стен храма будет выполнена из стекла.

"Москомархитектура и патриархия согласовали проект храма Священномученика Игнатия Богоносца на Верейской улице. Одной из особенностей сооружения станет стеклянная восточная стена, к которой примыкает алтарь. Благодаря этому прихожане смогут видеть сквозь стекло пейзаж долины реки Сетунь", - говорится в сообщении.

Собор сможет вместить 500 человек.

Прообразом храма на Верейской улице послужила церковь Спаса Преображения XIV века на Ильине улице в Великом Новгороде. Разработчики проекта - архитектурные бюро "Архитекторы А.Р.Е.А.Л." и Archpoint.