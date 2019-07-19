Купальный сезон в Москве в этом году не состоялся

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Благоприятных погодных условий для купального сезона в Москве не ожидается. Об этом ТАСС в пятницу сообщил заместитель ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

"Даже если в августе выйдет антициклон и начнет греть солнце, то вода все равно останется прохладной. Сейчас вода в Москве-реке плюс 17 градусов. Если будет солнце, то будет 18-19 градусов, но не больше, потому что ночи в августе длинные. Можно сказать, что купальный сезон у нас в этом году не состоялся", - сказал Цыганков.

По данным Гидрометцентра, погода в Москве в ближайшее время сильно не изменится, на смену текущему циклону с дождями и грозами 23 июля придет еще один. При этом температура в столице с 22 июля немного повысится и будет держаться на уровне 22-25 градусов.