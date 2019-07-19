Компенсационные автобусы справились с нагрузкой во время закрытия участка метро в Москве

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Более 1,7 млн пассажиров перевезли бесплатные автобусы КМ во время закрытия станций красной ветки метро. Транспортные средства справились с нагрузкой, время ожидания автобусов не превышало двух минут, сообщил ТАСС в пятницу представитель пресс-службы Мосгортранса.

В пятницу, 19 июля, на два дня раньше запланированного срока, для пассажиров открылись станции "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Они были закрыты для строительства участка Большой кольцевой линии метро.

"Компенсационные автобусы полностью справились с нагрузкой. Они перевезли более 1,7 млн пассажиров за все время закрытия станций Сокольнической линии метро. Для городского транспорта организовали выделенные полосы и обеспечили приоритетный проезд. Автобусы КМ1 ходили каждые 30 секунд, КМ2 - раз в одну-две минуты", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что Мосгортранс организовал два компенсационных маршрута. На линии работали около 170 современных низкопольных автобусов большого и особо большого класса. В перевозке пассажиров задействовали почти 350 водителей Мосгортранса. Автобусы курсировали с остановками у всех станций временно закрытого участка с 5:10 утра до 2:00 ночи. Кроме того, дополнительный транспорт вышел на девять регулярных маршрутов.

Почему закрывались станции метро

Закрытие участка линии были организовано по просьбе департамента строительства города Москвы для строительства тоннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии метро. Часть этого участка проходит непосредственно под станцией "Проспект Вернадского". По строительным нормам при проведении таких работ в зоне действующего метрополитена для обеспечения безопасности перевозок необходимо временное прекращение движения поездов.

На новом участке БКЛ расположатся три станции: "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского". Две из них будут пересадочными на Солнцевскую и Сокольническую линии метро.