Новые эстакады и тоннель построят в рамках реконструкции развязок на МКАД

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Семь эстакад и тоннель возле улицы Генерала Дорохова построят в рамках реконструкции развязок на МКАД. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"В настоящий момент ведется реконструкция трех развязок на МКАД. Это развязки на пересечении с Волоколамским шоссе, с Бесединским шоссе и с улицей Генерала Дорохова. В ходе работ на этих объектах возводятся сразу восемь новых искусственных сооружений - это семь эстакад и тоннель возле улицы Генерала Дорохова на левоповоротном съезде с внутренней стороны МКАД на Торговую улицу", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

В пресс-службе уточнили, что общая протяженность строящихся эстакад составляет более двух километров, длина тоннеля - 404 метра. Строящиеся съезды будут оборудованы шумозащитными экранами и пешеходными переходами. Также ведется реконструкция двух путепроводов общей протяженностью в 220 метров и одной эстакады протяженностью 90 метров.

В Москве с 2011 года реконструированы 14 развязок на МКАД, по трем ведутся работы в настоящее время, еще четыре находятся в стадии проектирования.