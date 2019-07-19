Движение транспорта на юго-востоке Москвы восстановлено после открытия участка метро

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Привычная схема движения транспорта на юго-востоке Москвы восстановлена после открытия участка Сокольнической линии метро. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения.

В пятницу, 19 июля, на два дня раньше запланированного срока, для пассажиров открылись станции "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Они были закрыты для строительства участка Большой кольцевой линии метро.

"В районах проспектов Вернадского, Ленинского, а также Киевского, Солнцево-Бутово-Варшавского и Калужского шоссе восстановлена прежняя схема движения. Все временные перекрытия сняты, вновь доступен проезд для личного автотранспорта на ранее закрытых участках, обеспечен полноценный доступ к парковкам, убраны временные выделенные полосы с обособленными участками, светофорам возвращены прежние режимы работы", - сказал собеседник агентства.

Закрытие участка линии были организовано по просьбе департамента строительства города Москвы для строительства тоннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии метро. Часть этого участка проходит непосредственно под станцией "Проспект Вернадского". По строительным нормам при проведении таких работ в зоне действующего метрополитена для обеспечения безопасности перевозок необходимо временное прекращение движения поездов.

На новом участке БКЛ расположатся три станции: "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского". Две из них будут пересадочными на Солнцевскую и Сокольническую линии метро.