Часть улиц в центре Москвы перекроют 20 июля из-за митинга

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Проспект Академика Сахарова в Москве будет полностью перекрыт с 08:00 до 18:00 мск 20 июля от Докучаева переулка до Садового кольца из-за проведения митинга в связи с предстоящими выборами в Мосгордуму, сообщили ТАСС в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Ограничено движение будет и на участке проспекта по одной полосе в каждом направлении в районе дома №9 (с 04:00 до 8:00 мск).

Также проезд закроют по улице Маши Порываевой от улицы Каланчевской до Докучаева переулка с 08:00 до 18:00 20 июля.