Улицы у стадиона "ВЭБ Арена" в Москве перекроют 20 и 28 июля из-за футбольных матчей

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Движение транспорта в районе стадиона "ВЭБ Арена" будет перекрыто 20 и 28 июля из-за проведения футбольных матчей, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

"В связи с проведением футбольных матчей на стадионе "ВЭБ Арена" 20 и 28 июля с 17:00 до 22:00 движение на участке по проезду Березовой рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда будет перекрыто", - говорится в сообщении.

Движение также перекроют на участке ул. 3-я Песчаная от ул. 2-я Песчаная до д. 23 корп. 5 по ул. Новопесчаная.