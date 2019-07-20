Неизвестный угнал на юге Москвы экскаватор-погрузчик стоимостью более 1 млн рублей

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Злоумышленник угнал экскаватор-погрузчик стоимостью более 1 млн рублей, инцидент произошел на Севастопольском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе столичного главка МВД.

"Инцидент произошел накануне вечером. В полицию обратился генеральный директор одной из коммерческих организаций и заявил об угоне спецтехники по адресу: Севастопольский проспект, д. 17, корп. 2. Установлено, что неизвестный угнал экскаватор-погрузчик JCB 4СХ 14Н2СХ. Материальный ущерб превысил 1 млн рублей", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").