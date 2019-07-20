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Строительство внутренних конструкций зала "Дружба" в Лужниках завершено

Все работы планируется закончить в 2020 году

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Основной этап по возведению внутренних железобетонных конструкций многофункционального зала "Дружба" на территории спортивного кластера "Лужники" завершен. Об этом сообщила в субботу пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Универсальный спортивный зал "Дружба" будет полностью реконструирован, фактически здесь строится современный многофункциональный комплекс, вмещающий более 3 тыс. зрителей. Он сможет принимать как зрелищные мероприятия, так и соревнования, например, по волейболу или баскетболу. Основной этап по возведению внутренних железобетонных конструкций многофункционального зала завершен", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

В пресс-службе уточнили, что все работы планируется завершить в 2020 году.

Всего на территории Олимпийского комплекса "Лужники" продолжается реконструкция и строительство более десяти различных спортивных и инфраструктурных объектов. Среди них Дворец водных видов спорта, ледовый дворец "Кристалл", Теннисный клуб, дворец единоборств и спортивный зал "Дружба".

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