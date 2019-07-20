Москвичи смогут посетить с 22 по 27 июля фестиваль уличных игр и дискотеку-маскарад

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Принять участие в фестивале здорового образа жизни, научиться основам техники декупажа, посетить фестиваль уличных игр и дискотеку-маскарад смогут москвичи с 22 по 27 июля в центрах социального обслуживания (ТСЦО) и парках города. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В территориальном центре социального обслуживания "Мещанский" 22 июля пройдет концерт "Возвращение к романсу", на котором выступит лауреат международного конкурса "Большая романсиада" Ольга Хмелевская. Аккомпанировать на гитаре будет солист Москонцерта, лауреат международных конкурсов Олег Дорогов. Также в этот день в филиале "Крылатское" ТСЦО "Можайский" состоится театрализованное представление "Серебряный век" в исполнении творческой группы "Кураж". Зрители узнают о живописцах и скульпторах Серебряного века.

Во вторник, 23 июля, в честь Дня речной полиции в ТЦСО "Марьино" устроят развлекательную программу "По волнам нашей молодости". Всех желающих принять в ней участие ждут в филиале "Капотня". Организаторы расскажут о возникновении праздника. Гости смогут присоединиться к флешмобу и сделать бумажные кораблики, а также поучаствовать в музыкальном конкурсе.

На следующий день в 17:00 мск пройдет праздник декорирования и декупажа в Дмитровском центре социальной помощи семье и детям, где участники мероприятия смогут изменить привычные вещи до неузнаваемости. В четверг в Бирюлевском дендропарке состоится костюмированная дискотека "Кем я мечтал стать в детстве?". Как сообщается на портале столичной мэрии, создатель самого оригинального образа получит приз. Вход на мероприятие свободный.

Кроме того, 25 июля в районе Западное Дегунино пройдет фестиваль "Снайпер", где все желающие примут участие в эстафетах и подвижных играх. Также взрослые и дети смогут поучаствовать в конкурсе рисунков на асфальте. Самых активных наградят памятными призами.

В ТЦСО "Жулебино" в пятницу пройдет концерт, посвященный дню памяти Владимира Высоцкого "ХХ век - еще не ретро".

Программа на выходные

В субботу, 27 июля, в районе Покровское-Стрешнево (СЗАО) на площади перед театром танца "Гжель" пройдет фестиваль здорового образа жизни "ЗОЖ Фест". Гостей ждут показательные выступления спортсменов, мастер-классы по йоге, народному танцу и зумбе, а также концерт. Дети смогут поиграть с ростовыми куклами и посетить площадки с аттракционами. Кроме того, юным посетителям сделают аквагрим.

Также, в 14:00 мск в ТЦСО "Орехово" будет концерт "Экипаж - одна семья". В концертной программе, посвященной Дню Военно-морского флота России, прозвучат советские хиты и современные патриотические песни. Исполнят их творческие коллективы района Орехово-Борисово Южное.