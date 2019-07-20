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Движение электричек задерживается на Ленинградском направлении ОЖД

Железнодорожники предпринимают необходимые меры для

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Движение пригородных поездов задерживается на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) из-за неисправности контактной сети в районе станции Подсолнечной. Об этом сообщается на сайте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

"Днем 20 июля из-за неисправности контактной сети в районе ст. Подсолнечная возможны задержки пригородных поездов на участке Тверь - Москва", - говорится в сообщении.

В МТППК добавили, что железнодорожники предпринимают необходимые меры, чтобы нормализовать движение поездов.

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