Гостям ВДНХ в Москве в Международный день шахмат расскажут о хитростях ведения поединка

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Посетители московского парка ВДНХ смогут продолжить в воскресенье празднования, приуроченные к Международному дню шахмат. Гостям выставки проведут мастер-класс по игре в шахматы и расскажут о том, как быстрее одолеть соперника в поединке, сообщается на сайте столичной мэрии.

"В эти выходные на ВДНХ празднуют Международный день шахмат. В воскресенье, 21 июля, гостей выставки ждут на бесплатных уроках, занятиях и мастер-классах. В 12:00 в шахматном клубе состоится бесплатное занятие для детей и взрослых. Обладатель звания Arena International Master Международной шахматной федерации Роман Акимушкин расскажет о тактиках ведения игры, разновидностях поединков и о том, как предугадать стратегию соперника", - говорится в сообщении.

С 14:00 до 15:00 желающие смогут принять участие в мастер-классе по созданию памятных значков в виде объемных шахматных фигурок. Кроме того, в честь юбилея главной выставки страны гости смогут сделать уникальный подарок для близких - значок "ВДНХ-80". А в 16:00 состоится второе занятие по графическому дизайну - "Льюис Кэрролл и шахматы".

В центре славянской письменности "Слово" и в шахматном клубе с 11:00 до 22:00 можно будет поиграть в шахматы. Также столы для игры будут доступны около павильона №47 "Дом ремесел" и на площадке за павильоном №22.

Поиграть в большие шахматы можно будет возле шахматного клуба, образовательного комплекса "Техноград", летнего кинотеатра-лектория и павильона №44 "Кролиководство". Также турниры проводят в ресторанах на ВДНХ. Победители получают вкусные призы.

Международный день шахмат

В субботу в столице начали отмечать Международный день шахмат. Так, посетители ВДНХ сыграли в шахматы, увидели выступление духового оркестра и приняли участие в занятии по графическому дизайну. Международный день шахмат на ВДНХ 20 июля отметили 60 тыс. человек.

Насыщенную программу подготовили для гостей и в Парке Горького. В субботу, 20 июля, здесь собрались более 211 тыс. посетителей. Из них порядка 37 тыс. приняли участие в битве тортов, приуроченной к Международному дню торта. Гости в специальных защитных комбинезонах кидались друг в друга кондитерскими изделиями.

Международный день шахмат отмечается ежегодно с 1966 года 20 июля.

Выставке достижений народного хозяйства в 2019 году исполняется 80 лет. В связи с этим на ВДНХ до конца года пройдет более 100 праздничных мероприятий: фестивали, концерты, выставки.