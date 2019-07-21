Более 300 семей в Москве приобретут дополнительную жилплощадь по программе реновации

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Договоры на покупку дополнительной жилой площади в рамках столичной программы реновации заключила 331 семья. Об этом в воскресенье сообщается на информационном портале мэра Москвы.

"331 семья уже заключила договоры на докупку жилой площадки в квартирах по программе реновации. Это 87 процентов от всего количества обращений - о своем желании приобрести жилье с большим количеством комнат заявили 379 семей", - говорится в сообщении.

В текущем году Московский фонд реновации обработал 190 обращений о докупке жилья, в то время как за весь прошлый год поступило 189 заявлений.

"Изменилась и "тройка лидеров" - районов, в которых докупка наиболее востребована. По итогам прошлого года лидировали районы Котловка, Северное Измайлово и Проспект Вернадского, в 2019 году такими стали Бескудниковский район, Коньково, третье место поделили Кузьминки и Проспект Вернадского", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

Купить дополнительную площадь со скидкой 10% по программе реновации можно в течение двух лет с момента регистрации права собственности.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около одного миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 тыс. 173 домов.