Иллюзию реки создадут на станции метро "Окская" в Москве

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Иллюзию реки с кругами на воде создадут на станции "Окская" Некрасовской линии метро в Москве. Главным элементом дизайна станет потолок, который будет оформлен ярко-синими алюминиевыми панелями и светодиодными круглыми лампами, сообщается на сайте столичной мэрии.

"Архитекторов вдохновила расположенная неподалеку улица Окская, названная в честь реки Оки, поэтому в качестве основного цвета для оформления станции был выбран синий. В оттенках синего оформят кассовый зал, вестибюли и платформу, главным украшением помещений станет потолок, его соберут из панелей синего цвета. Освещать помещение будут светильники круглой формы, диаметр одного составит около пяти метров. Мерцающие окружности на синем фоне будут создавать иллюзию реки с кругами на воде", - приводятся на портале слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Стены на платформе выполнят из керамогранита, пол - из светло-серого гранита, а потолок облицуют алюминием.

Станция "Окская" строится в Юго-Восточном округе, на пересечении Рязанского проспекта с Окской улицей. Проект предполагает один выход - к Окской улице и на Рязанский проспект.