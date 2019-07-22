Теплая погода и дожди ожидаются в Москве в течение недели

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Погода в Москве в ближайшие дни будет теплой, несмотря на дожди. В пятницу, 26 июля, столбик термометра поднимется до 28 градусов, сообщила ТАСС в понедельник заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

"Если 22 июля в Москве около 25 градусов и без осадков, то 23 июля ожидается умеренный дождь и облачность, температура около 22-24 градусов. 24 июля 21-23 градуса, облачно и дождь. 25 июля тоже небольшой дождь, температура 24-26 градусов. А 26 июля станет самым теплым днем на неделе - температура может подняться до 28 градусов тепла. Так что погода, несмотря на дожди, вполне летняя", - сказала она.

По предварительным прогнозам Гидрометцентра, в выходные, 27-28 июля, ожидается 20-25 градусов тепла, возможны небольшие осадки.