{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Теплая погода и дожди ожидаются в Москве в течение недели

По прогнозам синоптиков, 26 июля станет самым теплым днем на неделе - температура может подняться до 28 градусов
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Погода в Москве в ближайшие дни будет теплой, несмотря на дожди. В пятницу, 26 июля, столбик термометра поднимется до 28 градусов, сообщила ТАСС в понедельник заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

"Если 22 июля в Москве около 25 градусов и без осадков, то 23 июля ожидается умеренный дождь и облачность, температура около 22-24 градусов. 24 июля 21-23 градуса, облачно и дождь. 25 июля тоже небольшой дождь, температура 24-26 градусов. А 26 июля станет самым теплым днем на неделе - температура может подняться до 28 градусов тепла. Так что погода, несмотря на дожди, вполне летняя", - сказала она.

По предварительным прогнозам Гидрометцентра, в выходные, 27-28 июля, ожидается 20-25 градусов тепла, возможны небольшие осадки.

Теги
Россия
Скульптуру солдата Чонкина установили на могиле писателя Войновича в Москве
Автором работы стал скульптор Микаэль Согоян
Читать полностью