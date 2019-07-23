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Церковь усадьбы Братцево в Москве отреставрируют к октябрю

Работы финансируются за счет государственной субсидии

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Специалисты начали реставрацию церкви Покрова Пресвятой Богородицы в усадьбе Братцево на северо-западе Москвы, построенной в 1672 году. Работы планируется завершить в октябре этого года, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Специалистам предстоит отреставрировать кирпичную кладку фасадов, а также архитектурный лепной декор. В числе других задач - обновление белокаменных поверхностей цоколя и крыльца, металлических решеток и козырьков, воссоздание оконных и дверных заполнений и ремонт водосточных систем. Завершить работы планируется в октябре 2019 года", - говорится в сообщении.

Разрешение на проведение реставрации выдано департаментом культурного наследия столицы. Основные работы финансируются за счет государственной субсидии религиозным организациям. В рамках этой программы церковь оплачивает разработку проекта и часть работ.

"Церковь Покрова Пресвятой Богородицы - образец подмосковного сельского храма второй половины XVII века. История этого уникального храма неразрывно связана с историей усадьбы Братцево, где он расположен. Некоторое время эта усадьба принадлежала боярину Дмитрию Годунову и дворянам Зубовым", - приводятся в сообщении слова руководителя Мосгорнаследия.

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