Железнодорожный мост для МЦД-1 построят около "Москва-Сити" к 2020 году

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Новый арочный мост через Москву-реку для Московского центрального диаметра (МЦД) Одинцово - Лобня введут в эксплуатацию в районе "Москва-Сити" в начале 2020 года. Об этом сообщил ТАСС во вторник начальник Московской железной дороги Михаил Глазков.

"Это технически сложный проект с большим объемом работ. Новый мост позволит увеличить пропускную способность участка от станции Фили до Белорусского вокзала, что необходимо для будущего МЦД-1 Одинцово - Лобня. Завершить строительство моста запланировано до конца 2019 года, а ввести его в эксплуатацию - в начале 2020 года", - сказал Глазков.

Решение о строительстве моста принято РЖД совместно с правительством Москвы и реализуется на паритетной основе. Длина арочного пролетного строения составит 116 м, а общая протяженность моста - 334,5 м. В настоящее время возводятся опоры моста, параллельно ведутся работы по сборке металлоконструкций арочного пролетного строения.

После установки на опоры пролетных строений начнутся работы по устройству верхнего строения пути. Одновременно ведется сооружение подпорных стен на правом и левом берегу реки для укрепления земляного полотна, а также вынос из зоны строительства городских и железнодорожных коммуникаций.

"При проектировании моста было учтено развитие дорожно-транспортной сети Москвы, в том числе строительство Северного дублера Кутузовского проспекта, Краснопресненской и Шелепихинской набережных. Кроме того, выбранная арочная конструкция моста соответствует архитектурному стилю аналогичных сооружений в столице", - отметил Глазков.

О проекте МЦД

Московские центральные диаметры - начатый в 2018 году транспортный проект, в котором участвуют правительство Москвы, ОАО "РЖД", правительство Московской области, Министерство транспорта РФ и ГУП "Московский метрополитен". Оператором перевозок на первых двух диаметрах будет АО "Центральная пригородная пассажирская компания". Диаметры станут новым видом транспорта, который объединит формат пригородных электричек и метрополитена, создав фактически систему наземного метро.

Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий: первые два диаметра - МЦД-1 Одинцово - Лобня и МЦД-2 Нахабино - Подольск. Затем планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово. В ходе проектирования маршруты трех последних диаметров могут быть изменены. По подсчету экспертов реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.