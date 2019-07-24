В Новой Москве пройдут всероссийские детские соревнования "Школа безопасности"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Всероссийские детские соревнования "Школа безопасности" стартуют 26 июля в парке Красная Пахра в Новой Москве. Об этом сообщил ТАСС замначальника ГУ МЧС РФ по Москве Андрей Мищенко.

"Москва вновь принимает юношей и девушек из восьми федеральных округов - это 18 команд, которые приедут побороться за звание лучших и среди своих сверстников выявить тех, кто заняв первые места, будут отстаивать на международных соревнованиях честь Российской Федерации", - сказал он.

Участниками соревнований станут юноши и девушке в возрасте 13-16 лет. Для них будет разбит полевой лагерь, а соревновательная часть пройдет в Апаринках на пожарно-тренировочном полигоне. Спортсмены пройдут полосу препятствий, комбинированную пожарную эстафету, поисково-спасательные работы и силовые испытания. "Одним из самых сложных, но при этом очень интересных станет "Маршрут выживания", который будет проходить не один день. Командам предстоит преодолеть десятки километров по лесам и полям, где их будут ждать различные испытания на умение выжить в условиях природы", - уточнили программу соревнований в пресс-службе городского главка МЧС, пообещав, что по сложности этапы соревнований будут соответствовать взрослому уровню.

"Для участников предусмотрена культурная программа с посещением музеев города, парка "Зарядье", посещение Кремля. Совместно с департаментом культуры Москвы предусмотрены досуговые вечерние мероприятия", - добавил Мищенко.