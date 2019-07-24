Москвичи забрали более 161 тыс. невостребованных книг из библиотек

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Жители Москвы забрали 161 тыс. невостребованных книг из библиотек за почти два месяца со старта проекта "Списанные книги", сообщается в среду на портале мэра и правительства города.

Библиотеки Москвы проводят ревизию фондов примерно два-три раза в год, ветхие и невостребованные издания раздаются через проект "Списанные книги". Впервые акция прошла с 23 апреля по 1 июня 2016 года. Тогда 3,5 тыс. горожан забрали 17 тыс. книг и журналов.

"Москвичи бесплатно забрали из библиотек невостребованные экземпляры в рамках пятого этапа проекта "Списанные книги", который стартовал 6 июня. Более 161 тыс. книг, списанных из библиотек Департамента культуры Москвы, обрели новых владельцев этим летом <…> Это не востребованные читателями издания, а также ветхие или дублетные, то есть повторяющиеся, экземпляры", - говорится в сообщении.

Из этого числа 155 тыс. книг отправились домой к москвичам, остальные - в библиотеки организаций.

Чаще всего москвичи забирали издания отечественных и зарубежных классиков - Ивана Тургенева, Алексея Толстого, Владимира Набокова, Михаила Шолохова, Михаила Лермонтова, Ги де Мопассана, Александра Дюма. Популярностью пользовались романы и книги Эдварда Радзинского, Василия Яна, Валентина Пикуля.

Следующий этап проекта стартует зимой 2019-2020 года.