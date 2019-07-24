{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Движение в центре Москвы ограничат 28 июля из-за проведения авторалли

Перекрытия затронут ул. Ильинку, Университетскую площадь от Университетского проспекта до ул. Косыгина и Кремлевскую набережную в районе Большого Москворецкого моста

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Движение по ряду улиц в центре столицы будет ограничено в связи с проведением ГУМ-авторалли 28 июля, сообщила в среду пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Полное перекрытие на ул. Ильинка с 05:00 до 15:00 28 июля, на Университетской площади от Университетского проспекта до ул. Косыгина с 05:00 28 июля до 03:00 29 июля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что движение по Кремлевской набережной в районе Большого Москворецкого моста будет ограничено с 8:00 до 14:00 28 июля.

ГУМ-авторалли состоится в шестой раз. В соревновании примут участие более 100 экипажей.

Теги
Россия
Суды Москвы стали реже заключать подозреваемых под стражу
Кроме того, уменьшилось количество осужденных
Читать полностью