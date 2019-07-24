Работы в рамках программы "Мой район" в Москве в 2019 году продлятся до ноября

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Запланированные на 2019 год работы по благоустройству территорий Москвы в рамках городской программы "Мой район" будут завершены до ноября. Об этом в среду сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"При реализации программы увеличивается объем работ по благоустройству, в этом году он не сравним ни с какими предыдущими годами - активно благоустройство проводится последние семь-восемь лет. В текущем году примерно на 1,2 тыс. улицах проводятся работы по замене асфальтового покрытия, опор освещения, приведению в порядок всех кабельных и воздушных линий, дополнительному освещению, проводятся работы на фасадах. Работы рассчитаны до 1 ноября, основные работы, чтобы не создавать неудобства движения в городе, будут выполнены до сентября", - сказал он.

В общей сложности работы затронут около 3 тыс. дворов, порядка 120 транспортных объектов. "Примерно на 225 объектах поменяется геометрия улиц, чтобы не было подтоплений. Только асфальтового покрытия мы в этом году делаем на 35% больше, чем в предыдущие годы", - добавил Бирюков.

Программа "Мой район" была анонсирована и запущена в середине 2018 года в рамках предвыборной кампании Сергея Собянина на пост мэра Москвы. Она предполагает комплексное развитие с таким расчетом, чтобы обеспечить горожанам равные комфортные условия проживания вне зависимости от района, в котором они находятся.

Московская городская программа "Мой район", активные работы по которой начались в 2019 году, будет реализована в течение пяти лет. В этом году в столице по ней благоустроят около 160 крупных улиц и парковых территорий.