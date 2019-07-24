Движение на проспекте Буденного в Москве затруднено из-за ДТП с трамваем и электробусом

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Авария с участием трамвая и электробуса произошла на проспекте Буденного в Москве, в результате ДТП движение машин на данной улице затруднено. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД.

"Напротив дома номер один на проспекте Буденного столкнулись трамвай, автобус и легковой автомобиль. В результате движение осложнено. По имеющимся данным, в результате инцидента никто не пострадал", - сказали в Госавтоинспекции.

На месте работают инспекторы ДПС, выясняются все обстоятельства произошедшего.