Власти Москвы объяснили миллиардные траты на покупку бордюра

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Власти Москвы объяснили необходимость закупить более 940 км бордюра из гранита масштабными планами благоустройства в этом году и преимуществами этого камня.

"В этом году Комплексом городского хозяйства Москвы реализуется самая большая программа благоустройства за всю историю столицы. Это более 1100 улиц по всему городу, включая спальные районы, 140 парков и скверов, более 4000 дворов, также большое количество транспортных объектов. Гранитный бордюрный камень по своим качествам долговечен и экологичен. Город закупает качественные материалы для создания комфортных и эстетичных общественных пространств и в рамках масштабной программы комплексного благоустройства ГБУ "Автомобильные дороги" закупают практичные материалы для выполнения большого спектра работ", - прокомментировали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства тендеры на покупку бордюров.

Ранее газета "КоммерсантЪ" сообщала о том, что ГБУ "Автомобильные дороги" объявил четыре тендера на общую сумму в 3 млрд рублей на покупку бордюрного камня из гранита.

В Комплексе городского хозяйства Москвы добавили, что в 2019 году предстоит уложить на 35% больше асфальта, чем в 2018 году.