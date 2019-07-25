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Медиаэкран с экскурсиями по России заработал в столичном парке "Зарядье"

Гид будет работать бесплатно с 10:00 до 21:00 в павильоне "Медиацентр"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Двухметровый экран-медиагид заработал в парке "Зарядье" в Москве. На нем можно будет посмотреть экскурсии по столице, Долине гейзеров на Камчатке или каньоне у реки Нерал в Красноярском крае, сообщили в четверг на портале мэра и правительства города.

"Виртуальный гид, знакомящий с памятниками природы, истории и культуры, появился в парке "Зарядье". Это широкоформатный мультимедийный экран с возможностью просмотра видео в формате 360 градусов. Высота экрана - 2 м, а ширина - более 3 м. Гости смогут отправиться в Долину гейзеров на Камчатке, подняться на Эльбрус, побывать на каньоне у реки Нерал в Красноярском крае и в деталях рассмотреть извержение вулкана Ключевская сопка", - говорится в сообщении.

Картинку на экране можно будет поворачивать вправо, влево, вверх и вниз, разворачивать модели зданий вокруг своей оси. Причем устройство считывает движения на расстоянии без прикосновений. Работать гид будет бесплатно с 10:00 до 21:00 в павильоне "Медиацентр", он будет доступен на трех языках: русском, английском и китайском.

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