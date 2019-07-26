Около 4,5 млрд рублей от платных парковок пошло на благоустройство дворов Москвы

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Власти Москвы направили в 2019 году около 4,5 млрд рублей, собранных с платных парковок, на благоустройство дворовых территорий. Об этом ТАСС сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"В 2019 году почти 4,5 млрд рублей от платных парковок направлено в районы Москвы. На эти средства местные власти совместно с муниципальными депутатами и жителями планируют благоустройство дворовых территорий ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все средства, полученные от платных парковок, в начале каждого года авансом передаются в префектуры, которые распределяют их на благоустройство придомовых территорий. Это сделано для того, чтобы управы могли заранее запланировать работы и приступить к ним, как только позволят погодные условия.

"Планы и отчеты по выполненным работам управы публикуют на своих сайтах, где с ними может ознакомиться любой желающий. Решение о том, что нужно сделать в первую очередь, принимается вместе с жителями. Москвичи могут проголосовать за понравившийся проект по благоустройству на портале "Активный гражданин" или обратиться к муниципальным депутатам", - добавил Ликсутов.

По его словам, в прошлом году на деньги от парковок было благоустроено более 1,5 тыс. дворов - в них был проведен ремонт покрытия дорог, тротуаров, обустроены детские и спортивные площадки, высажены газоны, деревья, обустроены новые парковочные карманы.