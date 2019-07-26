Уроки предпринимательства для детей пройдут в двух московских парках 27 и 28 июля

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Уроки предпринимательства для детей пройдут 27 июля в московском парке имени Прямикова и 28 июля в саду имени Баумана. Об этом сообщается в пятницу на столичном портале мэра и правительства.

"В эти выходные в двух парках Москвы для детей проведут занятия, посвященные предпринимательству. Поучаствовать в интерактивном квесте "КиндерСфера: стань предпринимателем" и приобрести базовые бизнес-навыки по методике KinderMBA можно будет 27 июля в детском парке имени Н.Н. Прямикова и 28 июля в саду имени Баумана", - говорится в сообщении.

Квест пройдет с 12:00 до 18:00. Ребятам расскажут, как в России открыть свой бизнес, где искать стартовый капитал и какой должна быть бизнес-идея. Также участники узнают о том, почему важно изучать рынок и для чего нужна бизнес-модель. Продолжительность каждого сеанса составит от 45 минут до часа.

В рамках квеста откроют четыре тематические площадки: "Стартовый капитал", "Поиск бизнес-идеи", "Изучение рынка" и "Разработка бизнес-модели".

"Вход свободный. Зарегистрироваться можно будет в день проведения квестов около центрального входа в парки. До конца лета квесты пройдут еще в двух парках - Лианозовском (3 августа) и парке Победы на Поклонной горе (4 августа)", - уточняется в сообщении.