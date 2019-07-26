Фестиваль водных фонариков пройдет в Москве 27 и 28 июля

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Жители и гости столицы смогут сделать своими руками и запустить водные фонарики в музее-заповеднике "Царицыно" 27 и 28 июля, сообщается в пятницу на портале мэра и правительства Москвы.

"На фестивале "Мечта близко" можно будет самостоятельно изготовить водный фонарик, принять участие в конкурсах и послушать концерт. А на ярмарке будут продавать авторские фонарики, украшения и сувениры. Вечером состоится запуск фонариков. В субботу это произойдет в 22:00 мск, а в воскресенье - в 22:30 мск. Место: музей-заповедник "Царицыно" (Дольская улица, дом 1)", - говорится в сообщении.

Также в эти выходные для москвичей и гостей столицы будут работать индийский базар, испанский фестиваль и летняя ярмарка. В "Сокольниках" пройдет "Барбекю-фест". В Манеже откроется выставка "Здесь и сейчас. Атлас творческих студий Москвы", где будут представлены работы 12 современных столичных художников.

В Парке Горького покажут шоу воздушных гимнастов. "Школа воздушной гимнастики, которая находится в парке, представит театрализованное шоу. Его участниками станут педагоги и ученики, а также профессиональные акробаты. В программе - номера на трапеции, воздушном кольце, полотнах и ремнях. Посетители смогут сами заняться жонглированием, полетать на трапеции, попрыгать на батуте и выполнить упражнения на кольцах и полотне", - уточняется в сообщении.

Вход на все мероприятия свободный.