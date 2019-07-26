Паркинг с прозрачными стенами построят на юге Москвы

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Москомархитектура согласовала проект строительства гаражного комплекса открытого типа с прозрачными фасадами на улице Бехтерева, на юге столицы. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Москомархитектуры.

"Гаражный комплекс открытого типа планируют построить на улице Бехтерева, на юге столицы. На первый взгляд гараж самый обычный, но архитекторы нашли действительно классное решение. Вместо обычных панелей - натяжная сетка с алюминиевыми рамками, которые выполняют еще и декоративную функцию. Выглядит интересно, и при этом затраты минимальные. Внутри можно будет разместить 81 автомобиль. Примечательным объект делают прозрачные фасады с декоративными элементами", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Общая площадь двухэтажного здания составит порядка 4,5 тыс. кв. м. Планировочные решения определены функциональным назначением объекта - внутри разместятся парковочные места и автомойка. Кровля также будет эксплуатируемая. Проектировщик - ООО ИСК "Столица".