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Паркинг с прозрачными стенами построят на юге Москвы

Гаражный комплекс открытого типа на улице Бехтерева сможет вместить 81 автомобиль

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Москомархитектура согласовала проект строительства гаражного комплекса открытого типа с прозрачными фасадами на улице Бехтерева, на юге столицы. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Москомархитектуры.

"Гаражный комплекс открытого типа планируют построить на улице Бехтерева, на юге столицы. На первый взгляд гараж самый обычный, но архитекторы нашли действительно классное решение. Вместо обычных панелей - натяжная сетка с алюминиевыми рамками, которые выполняют еще и декоративную функцию. Выглядит интересно, и при этом затраты минимальные. Внутри можно будет разместить 81 автомобиль. Примечательным объект делают прозрачные фасады с декоративными элементами", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Общая площадь двухэтажного здания составит порядка 4,5 тыс. кв. м. Планировочные решения определены функциональным назначением объекта - внутри разместятся парковочные места и автомойка. Кровля также будет эксплуатируемая. Проектировщик - ООО ИСК "Столица".

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