Таблички "Благоустроено на деньги от платных парковок" появятся в московских дворах

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Таблички с надписью "Благоустроено на деньги от платных парковок" будут устанавливать во дворах Москвы, где было проведено благоустройство, сообщили ТАСС в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

"Таблички "Благоустроено на деньги от платных парковок", оформленные в новом дизайне, в ближайшее время появятся во дворах Москвы. Таблички будут прикреплены возле объектов, которые были установлены на средства, поступившие в бюджет района от платных парковок", - говорится в сообщении.

Во всех дворах столицы на средства от парковок обустраиваются тротуары и пешеходные зоны, ремонтируется асфальтовое покрытие, устанавливаются ограждения, обновляются детские и спортивные площадки, проводится озеленение дворов, а также благоустраиваются парки и скверы. Кроме того, проводятся работы по обустройству придомовых территорий для маломобильных граждан.

"В прошлом году на средства от платных парковок было благоустроено 1,5 тыс. московских дворов. Каждый житель может поучаствовать в выборе объекта благоустройства своего района, обратившись к муниципальным депутатам или проголосовав на портале "Активный гражданин". Всю информацию о планах и итогах работ можно посмотреть на официальных сайтах управ", - отметили в пресс-службе.

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил ТАСС, что в 2019 году около 4,5 млрд рублей от платных парковок пошло на благоустройство дворов Москвы. По его словам, все средства, полученные от платных парковок, в начале каждого года авансом передаются в префектуры, которые распределяют их на благоустройство придомовых территорий. Это сделано для того, чтобы управы могли заранее запланировать работы и приступить к ним, как только позволят погодные условия.