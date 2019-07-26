Роспотребнадзор открыл левобережный пляж и "Серебряный бор - 2" для купания в Москве

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Столичные водоемы "Пляж левобережный" и "Серебряный бор - 2" вновь открыты для купания после лабораторных исследований московских зон отдыха на соответствие нормам. Об этом сообщается в пятницу на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

"По результатам последних лабораторных исследований, вода водоемов на зонах отдыха "Пляж левобережный" и "Серебряный бор - 2", ранее закрытых для купания, отвечает санитарным требованиям. Купание разрешено. В соответствии с информацией из межрегионального управления №1 ФМБА России по Москве, зона отдыха "Большой Садовый пруд" (САО) закрыта для купания в связи с неудовлетворительными результатами проб воды водоема по микробиологическим показателям, установлены предупредительные знаки о запрете купания в зоне отдыха", - сообщается на сайте.

Также отмечается, что надзор за соблюдением требований санитарного законодательства на зонах отдыха проводится управлением Роспотребнадзора по Москве в течение всего летнего сезона.

"На территории Москвы находятся 11 зон отдыха с купанием [из них "Большой Садовый пруд" - закрыта], 3 - на реконструкции [озеро Белое, Большой городской пруд, Пляжный комплекс "Бич Клаб"]. В настоящее время открыты для купания семь зон отдыха: озеро "Мещерское", "Озеро Черное", "Озеро Школьное", "Серебряный бор - 2" (СЗАО), "Серебряный бор - 3" (СЗАО), Тропарево (ЮЗАО), "Пляж Левобережный" (САО)", - отмечается на сайте.

Согласно информации ведомства, в указанных открытых для купания зонах отдыха вода отвечает санитарным требованиям. На пляжах произведены замена песка и акарицидные обработки на прилегающей территории против комаров. Сотрудники зон отдыха прошли необходимые медицинские осмотры, также был организован производственный контроль за безопасностью воды и песка.