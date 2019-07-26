Мосгоризбирком оставил без удовлетворения жалобу Соболь на отказ в регистрации на выборы

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Московская городская избирательная комиссия оставила без удовлетворения жалобу Любови Соболь на решение окружной избирательной комиссии №43, не зарегистрировавшей ее кандидатом на выборы в Мосгордуму. Об этом сообщил на заседании столичного избиркома председатель комиссии Валентин Горбунов.

"Принято решение отказать в удовлетворении жалобы на решение окружной избирательной комиссии №43 Любови Соболь", - сказал Горбунов.

Накануне рабочая группа по рассмотрению жалоб выслушала заявления Соболь и приняла решение рекомендовать Мосгоризбиркому оставить ее жалобу без удовлетворения. При этом кандидату были зачтены подписи избирателей, которые были ошибочно забракованы из-за неверного ввода данных для проверки через базы МВД, а также ошибочно признанные "дублями".

"Итого: в рамках работы нашей рабочей группы по рассмотрению обращений мы зачли дополнительно 24 подписи. Рабочая группа признала, что 688 [подписей] признаны недействительными, достоверными - 4252. Для регистрации [Любови Соболь] необходима 4491 подпись. <...> Были обнаружены в списках и лица умершие, потом дополнительно еще поступила информация по ряду фамилий - там порядка шести-семи таких избирателей в сумме; были обнаружены повторы; был найден избиратель, проживающий в другом избирательном округе. Подписи Лукьяновой, Ширвиндта, Азара на самом деле не браковались окружной избирательной комиссией, были признаны достоверными", - сказал на заседании член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Он добавил, что, помимо этих обстоятельств, было установлено, что кандидатом Соболь были неверно заполнены документы о принадлежащем ей имуществе за рубежом. Это является самостоятельным основанием для отказа в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.