У жительницы Москвы похитили геодезическое оборудование на сумму более 4 млн рублей

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Неизвестный похитил оборудование для ведения геодезических работ из частного гаража в столичном районе Сокольники. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе главка московской полиции.

"В полицию обратилась женщина 1956 года рождения и заявила, что неизвестный, повредив замки входной двери ее гаража, украл оборудование для топографических, геодезических и маркшейдерских работ в строительстве. Материальный ущерб составил 4 млн. 125 тыс. 360 рублей", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").