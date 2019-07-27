Фестиваль умных развлечений пройдет 3 августа в "Технограде" на ВДНХ

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. День открытых дверей состоится 3 августа в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ, сообщается в субботу на сайте мэра и правительства города.

Программа фестиваля состоит из двух частей: днем, с 11:00 мск до 16:00 мск, в ней смогут принять участие дети до 16 лет, а после 16:00 мск пройдут мероприятия для более взрослых гостей.

В рамках фестиваля состоятся мастер-классы и лекции, которые проведут блогеры и ученые. "Территорию комплекса разделят на несколько тематических зон. Поклонникам спорта и активного образа жизни покажут фитнес- и велошоу", - говорится в сообщении. Посетителям представят барабанное шоу в 12:00 мск, а затем артисты Большого театра покажут отрывок из балета "Спящая красавица". "Организаторы подготовили большую концертную программу с участием групп "Чи-Ли", "Мишель" и других популярных исполнителей", - отмечается в сообщении.

Также гости фестиваля "смогут побывать на обзорных экскурсиях по "Технограду", воркшопах, посвященных таким профессиям, как робототехник, оператор беспилотного летательного аппарата, дизайнер интерьера, художник-аниматор, парикмахер-стилист, повар и бармен-бариста". Для участия в дне открытых дверей необходимо зарегистрироваться на сайте "Технограда".

Как отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, чьи слова приводятся в сообщении, программы обучения в "Технограде" адаптированы для слушателей всех возрастов, "ведь никогда не поздно освоить новые профессии, которых у нас представлено более 40". "А те, кто еще не определился с направлением своего развития, в том числе и карьерного, смогут наконец выбрать свой путь вместе с консультантами нашего центра развития карьеры," - цитирует его пресс-служба.

Деятельность образовательного комплекса "Техноград" направлена на детское дополнительное образование, а также на обучение и повышение квалификации взрослых и студентов. Комплекс позволяет обучиться одной из выбранных специальностей, пройти профессиональную переподготовку, повысить квалификацию. Освоить новую профессию тут можно всего за несколько занятий. В комплексе можно получить навыки более чем по 45 профессиям.