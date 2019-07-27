Торговый центр с паркингом построят на Павелецкой площади в Москве

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Москомархитектура согласовала проект благоустройства Павелецкой площади и строительства под ней торгового центра с паркингом. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Москомархитектуры.

"Концепция благоустройства предполагает создание комфортной озелененной площади, которая будет сочетать активные пешеходные потоки с общественными пространствами и кафе. Стеклянные навесы входных павильонов будут накрывать каскад лестниц и эскалаторов, ведущих внутрь центра. Подземное пространство комплекса займет площадь порядка 70 тыс. кв. м. Через первый подземный уровень можно будет попасть в уже существующий подземный переход через улицу Зацепский вал. Второй и третий уровни полностью отданы под торговые помещения и кафе. На четвертом расположится парковка на 270 машино-мест, а на пятом - холодильные помещения", - говорится в сообщении.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, приведенным в сообщении город получит новое общественное пространство, а торговый центр будет связан с переходом через Зацепский вал.

"У Павелецкой площади довольно богатая, но печальная история. Участок несколько раз менял владельцев, архитекторы предлагали много концепций, одну из которых мы рассматривали на Архсовете. Сейчас безусловный плюс состоит в том, что дело сдвинулось с мертвой точки, а проект выдержал планку качества, заданную мэром Сергеем Собяниным. Благодаря интенсивному озеленению - под благоустройство отдано более 75% площади территории объекта - в индустриальной зоне Павелецкой площади появится новая точка притяжения для отдыха горожан и гостей", - приводятся в сообщении слова Кузнецова.

Проектировщиком проекта выступит ООО "Проектное бюро апекс". Заказчиком - ООО "Павелецкая Площадь".