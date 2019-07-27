Детский омбудсмен Москвы намерен встретиться с задержанными на митинге несовершеннолетними

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович выехал в субботу в отдел МВД по району Бутырский, чтобы встретиться с несовершеннолетними, задержанными на несанкционированной акции в центре столицы. Об этом омбудсмен сообщил ТАСС.

"Я сейчас еду в ОВД Бутырский, мне сказали, что там четверо, а может быть и больше несовершеннолетних, чтобы понять, действительно ли они что-то нарушили, и разобраться в этом", - сказал он.

Он уточнил, что планирует пообщаться с несовершеннолетними и с представителями правоохранительных органов.

Ранее в полиции сообщили о задержании 295 участников несанкционированной акции в центре Москвы за нарушения общественного порядка. Всего, по оценке полиции, на эту акцию собрались более 3,5 тыс. человек.

Власти заранее предупредили участников несанкционированной акции 27 июля об ответственности и недопустимости нарушения закона. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, по данным правоохранительных органов, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей. В ГУ МВД по Москве также призвали воздержаться от участия в акции и пообещали принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, недопущения и пресечения нарушений общественного порядка.

Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Первое предупреждение прокуратуры они проигнорировали. Прокурор повторно вынес им предостережения о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения.