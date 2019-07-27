Москвичи смогут бесплатно повысить компьютерную грамотность в центрах госуслуг

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Бесплатные лекции по повышению компьютерной грамотности пройдут в центрах госуслуг "Мои документы" в Москве с 30 июля по 4 августа. Об этом в субботу сообщается на информационном портале мэра столицы.

"С 30 июля по 4 августа в офисах "Мои документы" проведут курсы по повышению компьютерной грамотности "Mos.ru: как получать услуги не выходя из дома". Лектор поможет зарегистрироваться в личном кабинете и объяснит, как корректно передавать показания приборов учета и записываться на прием в госучреждения. На занятиях можно узнать о существующих электронных услугах и получить ответы на интересующие вопросы", - говорится в публикации.

Отмечается, что курсы бесплатны и регистрация на них не требуется.