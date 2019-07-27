Мосгоризбирком признал достоверной подпись Шейниса в поддержку выдвижения Русаковой

"Подпись Шейниса Виктора Леонидовича, 1931 года рождения (папка 14, подписной лист 8, строка 3, сборщик подписей Павлов А. В.) в поддержку выдвижения Елены Русаковой как окружной комиссией, так и Мосгоризбиркомом признана достоверной. Информация о признании подписи Шейниса недействительной является ложью и попыткой манипуляции общественным мнением", - сообщили в пресс-службе.

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Подпись Виктора Шейниса в поддержку выдвижения Елены Русаковой признана достоверной как окружной комиссией, так и Мосгоризбиркомом. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе столичной избирательной комиссии.

Как уточнил ТАСС член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, признание данной подписи действительной не влияет на решение окружной избирательной комиссии отказать Русаковой в регистрации. В случае признания достоверными еще порядка 300 подписей в ее поддержку Русакова может быть зарегистрирована кандидатом в депутаты Мосгордумы седьмого созыва.

Московская городская избирательная комиссия на заседании в пятницу оставила без удовлетворения жалобы Русаковой (37-й округ) и еще двух кандидатур на отказ окружных избирательных комиссий в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы седьмого созыва.

Рабочая группа по рассмотрению жалоб на решения окружных избирательных комиссий в четверг выслушала заявление Русаковой и приняла решение рекомендовать Мосгоризбиркому оставить их без удовлетворения. При этом ей и еще двум кандидатам были зачтены подписи избирателей, которые были ошибочно забракованы из-за неверного ввода данных для их проверки через базы МВД.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, среди них 18 кандидатов от партий и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.