Дополнительные 126 парковочных мест организовали в Останкинском районе Москвы

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Более 120 парковочных мест появилось на северо-востоке Москвы благодаря изменениям движения по двум улицам на одностороннее. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"Одностороннее движение введено на 2-й и 3-й Новоостанкинских улицах. Благодаря изменению схемы движения организовано 126 дополнительных мест для жителей Останкинского района: до 86 мест увеличилось количество на 2-й Новоостанкинской улице (было 39 мест) и до 109 на 3-й Новоостанкинской улице (было 30 мест)", - сказали в пресс-службе.

Также в центре отметили, что за счет ввода одностороннего движения решится проблема встречного разъезда на 2-й Новоостанкинской улице.

"Просим водителей быть предельно внимательными и руководствоваться требованиями дорожных знаков", - заключила пресс-служба.