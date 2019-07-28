Переменная облачность и до 27 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь и температура до плюс 27 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе воздух прогреется до 25-27 градусов тепла. В ночь на понедельник температура может опуститься до плюс 10 градусов. Местами ожидается небольшой кратковременный дождь.

Ветер северо-западный и северный скоростью 5-10 м/с, местами возможны порывы до 12-17 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха составит 22-27 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 7 градусов.