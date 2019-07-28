Московский метрополитен в I полугодии перевез более 1,2 млрд пассажиров

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Московский метрополитен за первые шесть месяцев 2019 года перевез более 1,2 млрд пассажиров, что превысило показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"В первом полугодии Московский метрополитен перевез более 1,2 млрд пассажиров. Это на 25,5 млн больше, чем за аналогичный период 2018 года. Несмотря на то, что пассажиров в метро стало больше, станции менее загружены благодаря открытию новых участков метро", - сказал он.

Так, по словам Ликсутова, открытие станции "Беломорская" позволило разгрузить станцию "Речной вокзал" - одну из самых загруженных в метро - на 37%. После продления Люблинско-Дмитровской линии на север, станция "Петровско-Разумовская" стала свободнее почти на 32%. Благодаря запуску нового участка Сокольнической линии на "Юго-Западной" стало на 18% меньше пассажиров.

"Среди новых станций, открытых за последние полтора года, больше всего пассажиров встретила "Селигерская" - 6,9 млн, а также "Беломорская" - более 5 млн и "ЦСКА" - свыше 4,5 млн", - добавил заммэра.

С начала текущего года на Московском центральном кольце (МЦК) проехало на 15% больше пассажиров. "По сравнению с прошлым годом на кольце совершено на 10 млн больше поездок - 75 млн. МЦК стало неотъемлемой частью транспортной системы столицы. Пассажиры выбирают его из-за удобных пересадок на другие виды транспорта и коротких интервалов движения поездов", - подчеркнул собеседник агентства.

Правительство Москвы и ОАО "РЖД" продолжают работу по интеграции МЦК с радиальными направлениями железной дороги. В июне был открыт северный терминал транспортно-пересадочного узла "Стрешнево", благодаря чему перейти со станции МЦК Стрешнево на платформу Ленинградская теперь можно в тепле, не выходя на улицу. В результате поездки стали комфортнее для более 20 тыс. пассажиров, которые делают здесь пересадку.