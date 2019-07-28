ГУ МЧС Москвы передало экстренное предупреждение об ожидающемся сильном ветре

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Экстренное предупреждение о прогнозируемых в ближайшее время сильных порывах ветра распространило ГУ МЧС по Москве.

"По прогнозам синоптиков, в период с 14:00 до 21:00 28 июля по городу Москве местами ожидается усиление ветра порывами до 12-17 м/с. В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по Москве рекомендует москвичам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями", - сказали ТАСС в пресс-службе столичного главка министерства.

Там также порекомендовали парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.