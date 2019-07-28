В Москве проверяют анонимные сообщения о минировании ТЦ "Атриум" и двух бизнес-центров

МОСКВА , 28 июля. /ТАСС/. Экстренные службы проверяют анонимные сообщения о взрывных устройствах, заложенных в торгово-развекательном центре "Атриум" и в двух бизнес-центрах в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В "Атриум", а также в бизнес-центры Manhattan на Нижней Красносельской улице и 7One на Дмитровском шоссе поступили анонимные сообщения по электронной почте об угрозах взрыва. Из одного из этих учреждений эвакуированы несколько сотен человек. На место прибыли экстренные службы, проверяется информация о минировании", - сказал собеседник агентства.

С начала 2019 года неизвестные неоднократно сообщали о минировании ряда объектов инфраструктуры в Москве, Подмосковье и других регионах РФ. По всем подобным случаям правоохранители проводили проверку, однако взрывных устройств нигде не обнаружили.