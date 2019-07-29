Инсталляция в виде матери со скрещенными на груди руками появилась в парке "Зарядье"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Выполненный из стальных прутьев арт-объект, который представляет собой силуэт женщины со скрещенными на груди руками, появился в московском парке "Зарядье". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе парка.

"В парке перед Заповедным посольством появилась статуя "Мать". Это работа московской художницы, скульптора и перформера Weld Queen. Она создает масштабные арт-объекты, ориентированные на непосредственное взаимодействие со зрителем. Скульптура олицетворяет образ созидательной силы, неизмеримой и бесконечной, как материнская любовь", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что инсталляция выполнена из полированной нержавеющей стали, зеркальный эффект которой позволил художнику создать ощущение легкости конструкции. При этом материал достаточно прочен, чтобы выдерживать внешнее воздействие. Высота скульптуры составляет порядка 2,8 м, вес - 250 кг.

"Рисунок из прутьев отсылает к орнаменту растений или кровеносной системе человека. Это вечная циркуляция энергии, пульсация жизненной силы, окружающей нас. На "руках" у скульптуры можно снова почувствовать себя в безопасности, вспомнить, что значит быть ребенком, и довериться силе, ведущей его по жизни", - сказал сотрудник пресс-службы.

Скульптура будет представлена в парке "Зарядье" с 29 июля по 13 августа, а 30 июля в лектории парка состоится встреча с автором арт-объекта.